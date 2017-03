Skrev på utländskt språk – ingen fattade att det var allvar, blodigt allvar

Det tog två timmar innan någon fattade att det faktiskt var ett bombhot.

De båda tågen som bombhotades på stambanan i februari stoppades inte förrän efter ett par timmar. Anledningen var att hoten var skrivna på ett utländskt språk.

Bombhoten stoppade tågtrafiken till Nässjö C under en stor del av dagen och tåg måste ställas in och dirigeras om.

Trots det allvarliga brottet lägger polisen nu ner utredningen.

”Vi har försökt att spåra IP-numret men utan att lyckas. Den som gjorde det här använde en ganska avancerad metod för att skydda sin identitet”, säger Cecilia Närfors, förundersökningsledare vid polisen i Stockholm Syd, till SVT.