SÖKPÅDRAG – man försvunnen under skridskotur

Polisen och Sjöräddningssällskapet sökte under onsdagen efter försvunnen person i/på en sjö.

UPPDATERAD: 1343, 1702

En sökinsats efter en försvunnen man i 60-årsåldern var igång under onsdagen. Mannen ska ha åkt skridskor på sjön Vidöstern, söder om Värnamo, under lördagen.

Polisen fick larm under tidiga tisdagskvällen om att mannen var försvunnen. Polisen inledde då en sökinsats längs stranden till sjön, men på grund av mörker avbröts sökandet.

Onsdagens sökinsats skedde med hjälp av två svävare från Sjöräddningssällskapet.

UPPDATERING

Sökinsatsen avslutade för dagen vid 1640-tiden utan att den försvunne mannen hittats i sjön. Sökinsatsen återupptas under torsdagen.