Anatolij Suzdalev blir kvar i Nässjö IF i åtminstone ett år till.

Under torsdagskvällen skrev bandyforwarden Suzdalev på nytt kontrakt med Nässjö IF.

Förlängningen gäller ett år. Totalt blir det hans tredje säsong med Nässjö IF.

Anatolij Suzdalev har den här säsongen gjort 9 mål och 12 assist på 14 matcher.

”En mycket viktig pusselbit är lagd inför nästa säsongs lagbygge”, lyder uttalandet från NIFs sportgrupp.