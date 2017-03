Stökig helg på Höglandet, mycket fylla mycket bråk

Höglandspolisen rapporterar om en mycket stökig helg med flera bråk och många omhändertagna för fylleri.

”En stökig helg med många omhändertagna, mycket stök och bråk”, sammanfattar Höglandspolisens presstalesperson Andreas Fyhr under måndagen.

Det handlar om 10 omhändertagna för fylleri/berusning under natten till lördagen och natten till söndagen plus ytterligare tre under natten till måndagen.

Ytterligare ett antal personer har omhändertagits för bråk.

Bråket, fyllan och stöket kom något överraskande för Höglandspolisen eftersom det inte följde den normal säsongen.

”Det brukar vara lugna veckor i februari och mars”, säger Andreas Fyhr.