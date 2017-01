Stor polisinsats i Bodafors

Flera polispatruller måste sättas in efter att ett larm om överfall kommit in från ett boende i Bodafors under sena tisdagsförmiddagen.

Vid 1130-tiden tog polisenemot ett överfallslarm från ett boende i Bodafors.

En kvinna på boendet ska ha blivit aggressiv och arg och personalen lyckades inte få kontroll över situationen. De tryckte därför på larmknappen

När polisen kom till platsen vid 1140-tiden ska läget ha lugnat ner sig, uppgav polisen vid 1225-tiden.

Kvinnan ska inte ha skadat någon annan person. Eventuellt kan det bli tal om skadegörelse.