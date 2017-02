Storförlust i sista matchen – nu väntar stentuff kvalserie

Nässjö IF spelade hemma i sista grundseriematchen mot IFK Kungälv under lördagen. Det blev storförlust för redan kvalklara NIF.

Nässjö IF förlorade med hela 2-7 och missade därmed chansen att ta hem seriesegern eftersom Motala också förlorade. Nu är dock grundserien borta. Kvalet till elitserien återstår.

Ska de bli femte gången gillt för Nässjö IF. Årets kvalserie blir stentuff.

Nässjö IF ställs mot elitserielaget Tillberga som bara var två poäng från att slippa kval.

I serien återfinns också Kalix som visserligen bara vann en enda match i elitserien men ändå räknas som tuffa motståndare (det är långt till Kalix).

Nässjö IF får också möta Ljusdal som vann norra allsvenska överlägset (dock bara två poäng mer än NIF).