Stort sökpådrag hela natten efter försvunnen man

En man försvann från sitt hem i Eksjö under torsdagen. Polisen drog igång ett stort pådrag för att söka efter mannen. Under hela natten till fredagen pågick sökandet som också fortsätter under fredagen med helikopter.



Det handlar om en ung man, i 20-årsåldern, som försvann från sin bostad mitt på dagen under torsdagen och senast syntes vid halkbanan vid Mobacka intill lv 134 strax norr om det vårdhem där han varit bosatt.

Polisen har sökt efter mannen med hjälp av flera patruller och även helikopter under torsdagen.

Mannen var vid försvinnandet iklädd svart jacka, ljusa fritidsbyxor och ljusa gympaskor. Han talar inte svenska. Polisen vill gärna ha tips från allmänheten.

”Vi följer upp alla tips minutiöst”, säger Bo Gunnarsson, polisens vakthavande befäl, till SVT tidigt på fredagsmorgonen.

Efter ett stort sökpådrag under natten till fredagen kommer sökarbetet att intensifieras under fredagen. Bl a ska helikopter upp och söka från luften igen.