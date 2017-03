Storvinst för Nässjö HC – nu är det bara vinst som gäller

Nässjö HC får en sista chans att ta sig tillbaka till hockeytvåan. Det stod klart efter söndagens storseger mot Åstorps IK.

Nässjö HC vann med hela 9 – 4 (4-3, 2-0, 3-1) inför knappt 300 åskådare i Höglandsrinken under söndagseftermiddagen.

NHC är nu två poäng efter ledande Sölvesborgs IK i kvalserien, där bara första laget går upp i tvåan. Detta inför avslutande omgången där SIK och NHC möts i Sölvesborg.

Nässjö HC måste därför vinna under ordinarie tid för att ta sig till hockeytvåan.

För Virserums SGF blir det återigen spel i div 3 nästa säsong. Laget förlorade med hela 2-7 hemma mot just Sölvesborg på hemmais under söndagen.