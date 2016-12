Tågtrafiken stoppas p g a stormen

Trafikverket beslutade under tidiga juldagskvällen att stoppa tågtrafiken i Småland p g a den annalkande stormen, som av norrmännen döpts till Urd.



Trafikverket stänger ett antal tågbanor från måndag kväll till tisdag med anledning av att vindar med stormstyrka väntas dra in sent på måndagskvällen.

Följande banor stängs av från måndag kväll 26 december och öppnas igen efter avsyning under tisdag 27 december.

Jönköping-Vaggeryd

Halmstad-Nässjö

Nässjö-Hultsfred (endast godstrafik öster om Eksjö)

Berga-Oskarshamn

Kalmar – Linköping (Stångådalsbanan)

Tågtrafiken mellan Nässjö C och Vetlanda är redan inställd hela vintern

Trafiken på ytterligare ett antal banor i Skåne, Blekinge, Bohuslän och Västergötland ställs också in.

På tisdag morgon startar avsyning av de aktuella tågbanorna för att se hur de har påverkats av de starka vindarna. Det är först när denna avsyning och eventuella reparationer genomförts, som trafiken successivt kan starta igen.

Beroende på vindstyrka kan det även bli aktuellt att stänga vägbroar som är känsliga för vind.

– Säkerheten kommer alltid först. Vi vill inte riskera att resenärer blir sittande på ett strömlöst kallt tåg mitt i vintern. Nu följer vi väderutvecklingen mycket noga och har höjt vår beredskap, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson