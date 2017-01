Tände på lägenheten utifrån – Höglandspolisen om skräcken i bostadsområdet

Det råder inte någon särskilt trevlig stämning i stadsdelen Stoeryd i Tranås under onsdagen efter att två grannfastigheter satts i brand och över 70 personer måste evakueras under tisdagskvällen och natten till onsdagen och under onsdagsmorgonen.



Under tidiga eftermiddagen håller polisen och räddningstjänsten en presskonferens i Tranås på tal om mordbränderna.

Det första fallet rubriceras som grov mordbrand. I det fallet sitter en 54-årig man från Tranås anhållen misstänkt för brottet.

Han ska, enligt Höglandspolisens uppgifter, ha tänt eld på en lägenhet utifrån.

En kvinna i lägenheten måste föras med ambulans till sjukhus. Det finns, så vitt Höglandspolisen vet, inga uppgifter om någon relation mellan mannen och kvinnan. Polisen vill heller inte gå ut med om mannen är bosatt i Stoeryd eller någon annan del av staden.

Mannen hade ännu under onsdagsförmiddagen inte genomgått några djupare förhör. Det är därför inte klarlagt vad motivet kan vara. Mannen greps strax efter att branden bröt ut. Han befann sig då på en plats i närheten av Beckhemsvägen 18 där två lägenheter måste spärras av.

Vid 04-tiden kom larm om brand på Beckhemsvägen 20. Där hade brand brutit ut i ett soprum i källaren. Kraftig rökutveckling uppstod och röken ska ha spridit sig upp till 4e och 5e våningen på huset.

Denna brand rubriceras som mordbrand.

”Just nu inget samband, vi får se efter förhör och undersökning”, säger Höglandspolisens utredningsgruppchef Andreas Fyhr om kopplingarna mellan bränderna.