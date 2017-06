Tappade klar ledning – tappar serieledningen också

IF Eksjö spelade borta mot Forserums IF i nionde omgången av Höglandsfemman på måndagskvällen.

Matchen på Trollevi började strålande för IF Eksjö som gick till halvtidsvila i ledning 0-2. Det hjälpte inte FIF slog tillbaka i andra halvlek och räddade oavgjort.

2-2 (0-2) till slut. IF Eksjö lyckades därmed inte återta serieledningen och är två poäng efter Ekhagens IF i topp, dock med en match mindre spelad. Forserums IF ligger tätt bakom på fjärde plats.