Tre döda – de flög

Under 2016 omkom 3 personer i samband med olyckor med svenskregistrerat flyg. Det är betydligt färre än under 2015. Antalet allvarligt skadade under 2016 var historiskt litet, endast 2 personer. Det visar preliminär statistik från Transportstyrelsen.

– Säkerhetsläget ser bra ut inom det svenska flyget. Utmaningen är att behålla den höga säkerhetsnivån, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Under 2015 omkom 7 personer inom svensk luftfart. 2016 har antalet omkomna sjunkit till 3 personer. 2 av de omkomna var besättningsmedlemmar på det fraktflygplan som havererade i norra Sverige i början av året. Den tredje omkomne tillhör kategorin allmänflygare.

Antalet allvarligt skadade under 2016 var historiskt mycket litet. Endast 2 personer skadades allvarligt. Det skedde i samband med en olycka under en skolflygning. Under 2015 skadades 7 personer allvarligt vid olyckor med svenska luftfartyg.