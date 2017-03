Var bara borta några timmar – tjuvarna bröt sig in i lägenheten

Inbrott har konstaterats i en lägenhet i stadsdelen Ekhagen vid rv 40 i Jönköping.

Polisen kontaktades vid 1415-tiden på onsdagseftermiddagen om inbrottet. Lägenheten stod tom under några timmar från förmiddag till eftermiddag. Under den tiden har någon tagit sig in i bostaden genom att bryta upp en dörr.

Polis genomförde en brottsplatsundersökning under eftermiddagen och skrev en anmälan om stöld genom inbrott. Det är oklart vad som har stulits. Inga tjuvar har fångats in.