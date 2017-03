VÅRTECKEN: Vindrutan sprack på bilen

Våren är den tid på året då risken att vindrutan får en spricka är som allra störst. Under vårmånaderna gör stenskott från osopade vägar att bilarna får 30 procent fler glasskador än en genomsnittsmånad.

Totalt skedde över 432 000 glasskador på svenska bilar förra året, enligt Svensk försäkring. En kraftig ökning jämfört med för några år sedan.

En del av förklaringen till ökningen är att dagens bilar inte alls är designade för att skydda framrutor och lampor – snarare tvärtom. Bakhjulen sitter långt bak och de hängande stänkskydd som förr kunde ses på många bilar är nu ovanliga.

”Det är viktigt att komma ihåg att en vindruta inte bara är en stor bit glas. På nyare bilar kan en mängd tekniska system antingen sitta i rutan eller direkt påverkas av den. Har bilen till exempel kameror som hanterar farthållare eller autobroms behöver systemen kontrolleras och ställas in efter att rutan bytts. Det enda sättet att skydda sig mot stenskott är att hålla ett ordentligt avstånd till bilen framför. Har rutan väl blivit skadad gäller det att snabbt sätta på genomskinlig tejp för att förhindra att smuts kommer in i sprickan, och sedan ta sig iväg till glasmästaren. Sprickan blir bara värre och dyrare för varje dag som går, säger Dan Falconer, motorexpert på försäkringsbolaget If, i ett pressmeddelande.

Stenskott beräknas kosta över 100 miljoner kronor varje år i reparationskostnader.