Vetlandaspelare klar för storklubb

Div 1-klubben Husqvarna FF presenterade under fredagen sitt första nyförvärv inför säsongen.

Det blir Vetlandaspelaren Karlo Goranci.

Goranci har spelat i både Myresjö/Vetlanda och i Hvetlanda GIF och gjort storsuccé.

Likadant blev det i div 2 med Vimmerby IF där toppade den interna skytteligan i Vimmerby IF under gångna säsongen.

– Det ska bli kul att få slita och kämpa för att ta en plats i ett division ett-lag, säger Karlo Goranci vid HFFs presskonferens under fredagen.