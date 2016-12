”Vilsna i pannkakan” – plattmatch av Vetlanda BK

Plattmatch förde VBK under slutspelsstrecket. Vetlanda BK gjorde en mycket blek insats i annandagsbandyn mot Sirius och föll med 5-3 (2-1) på Studenternas.



Det fina spel som VBK presterat senaste mot Västerås var nu som bortblåst

Och främst då cirka en halvtimme in i matchen. Då var VBK riktigt ”vilsen i pannkakan”.

Hemmalaget dominerade stort och hos VBK fungerade varken offensiv eller defensiv. Det blev också frukten av två onödiga utvisningar och då passade Sirius på att göra 1-0 genom ett långskott bakom Philip Svensk. Det blev också 2-0 innan Martin Landström kunde reducera på en hörnretur.

Svensk skulle släppa in ytterligare ett långskott som betydde slutresultatet 5-3 till Uppsalalaget.

Däremellan hann Tobias Nyberg i VBK med att göra både sitt första och andra mål för säsongen 2-3 och 3-4.

VBK:s passningsspel var under all kritik och då främst enkla droppass på två-tre meter som lika ofta gick till en motståndare.

Under matchens tio sista minuter tryckte VBK på för en reducering men närmare än flera resultatlösa hörnor blev det inte.

I VBK var det få ljuspunkter.

Spelare som Joakim Andersson och forne Sirius-spelaren Patrik Johansson märktes knappt.

Nu spelar VBK redan på onsdag då man möter Hammarby i Sapa Arena.

Och om inte Sirius-matchen var en måste-match för att nå slutspel så är mer eller mindre den matchen det.

Hammarby vann i dag över Tellus inför över 6000 åskådare och passerade VBK som därmed åkte ner under slutspelstrecket.

Leif Hedberg