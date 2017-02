Massor av våld: Polishelgen på Höglandet – detta har hänt

Massor av anmälda misshandelsfall och många hot. Det har hänt en hel del på Höglandet under helgen.

Polisen har fått in anmälningar om ett tiotal fall av misshandel på Höglandet under helgen.

En man ska ha blivit grovt misshandlad i Tranås under lördagsmorgonen och en kvinna grovt misshandlad i Vetlanda under natten till lördagen.

En man blev grovt misshandlad i Vetlanda av ett gäng.

En tonårsflicka ska ha blivit misshandlad i en bostad i Eksjö under fredagen.

En tonårsflicka ska ha blivit misshandlad av en för henne okänd person i Tranås under natten till lördagen och en flicka ska ha blivit hotad. Hot mot en man kan också ha inträffat i brottsfallet.

En kvinna ska ha blivit misshandlad i Vetlanda under natten till lördagen. Ytterligare en man blev misshandlad i Vetlanda vid 02-tiden natten till lördagen.

Ytterligare två män blev misshandlade under fredagen och lördagen i Tranås.

Tre kvinnor ska ha utsatts för hot i Vetlanda under natten till lördagen och en man under fredagskvällen.

Flera personer ska också ha blivit utsatta för hot i Nässjö kommun under söndagen.