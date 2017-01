Polisen bekräftar: AFA attackerade Soldiers of Odin

Förhören med de misstänkta efter gatustriden i Jönköping under natten till söndag har pågått under dagen och kvällen. Polisen som inledningsvis höll tillbaka med detaljer i fallet gick under tidiga kvällen ut med en redogörelse för vad som hänt.

Det handlar om vänsterextrema AFA som angripit högerextrema Soldiers of Odin.

”De passerar Kulturhuset och får glasflaskor kastade emot sig och blir attackerade med tillhyggen”, säger Marcus Anefur, chef för polisens utredningsgrupp, till SVT och bekräftar att de gripna och anhållna är misstänkta för att tillhöra AFA-gruppen.